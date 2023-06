Appendino | confermata in appello la condanna a 1 anno e 6 mesi di carcere per i fatti di Piazza San Carlo

(Di martedì 27 giugno 2023) La Corte di Assise diha confermato ladell’ex sindaco di Torino, Chiara, a 1e 6diper idiSan, quando la sera del 3 giugno 2017 tra la folla che seguiva su un maxischermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico. Quella notte 1600 persone rimasero ferite e due donne tra questi morirono per le lesioni riportate. L’è finita sotto processo per le carenze nell’organizzazione e nella gestione dell’evento in. La Corte ha confermato anche laa 18per Paolo Giordana, all’epoca capo di gabinetto dellae per Maurizio ...

