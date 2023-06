Api | cosa fare se vi attaccano in sciame | la risposta che non vi aspettate è in questo video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 giugno 2023) Api, quante volte vi è capitato di trovarvene una addosso e non sapere come comportarvi? EccodovetesecondoTikToker Ci sono tanti motivi per amare l'estate: si può andare al mare, godersi una bella e meritata vacanza dopo un anno di sacrifici lavorativi, uscire più spesso eaperitivi come se non ci fosse un domani. Tuttavia, c'è anche qualche motivo per il quale la calda stagione non è esattamente tutta rose e fiori. Uno di questi è indubbiamente l'afa, un altro il proliferare di insetti, soprattutto api e vespe. Per chi ha il timore di tali animali, l'estate è a dir poco drammatica. Infatti, malgrado sia più facile che questi minuscoli volatili siano presenti nei pressi del cibo, non è escluso che anche in strada o in qualsiasi altro posto, possano attaccarvi. In teoria, lo sappiamo bene, le ...