Anteprima | Emilia Romagna | Figliuolo commissario Bocciato Bonaccini nonostante l' appoggio di Mattarella

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo, giàstraordinario per l'emergenza Covid-19, è ilper la ricostruzione dell'dopo l'alluvione di maggio. La decisione, come Affaritaliani.it è in grado... Segui su affaritaliani.it

... infatti, D'Acunto ha offerto al pubblico presente l'di una notizia che era giunta ... è questo, infatti, l'unico ente autorizzato in- Romagna alla gestione e alla manipolazione dei ...Quando ha scritto in regione cosa le hanno risposto 'Hanno risposto a lei A me non hanno risposto..' Report ha sentito poi la versione della regioneRomagna, intervistando la vice presidente ...... in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione- Romagna, dalla- ... ecco il programma Il programma di Ciné in Città prenderà il via domenica 2 luglio con l'di ...

OR Reggio Emilia, un'altra conferma: Fation Halitjaha continuerà a ... Calcio a 5 Anteprima

Il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, è il commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione di maggio. L ...Si avvicina la XII edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica ...