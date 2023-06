Annunciata la data d’uscita di Italia’s Got Talent 13 | tutti i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 giugno 2023) La tredicesima edizione diGotsta per andare incontro a cambiamenti davvero importanti. L’amato programma, passato sotto il controllo di Sky nel 2015, ha nuovamente cambiato piattaforma. Questa volta, sarà Disney+ a occuparsi della sua distribuzione. La mossa citata potrebbe creare un maggiore interesse nel pubblico, anche se, per avere una risposta definitiva, bisognerà attendere la messa in onda. Nelle ultime ore, è anche stato diffuso l’annuncio delladi rilascio. Abbonati a Disney+ per non perdere le puntate della nuova edizione diGot. Disdici quando vuoi! Disney+, rivelata ladi uscita diGot13: quando vedere le puntate Non manca molto alla messa in onda della tredicesima ...