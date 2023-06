Anche il Molise al centrodestra. Fallisce l'alleanza Schlein - Conte

'Dedichiamo la vittoria inè lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi' ha scritto su Twitter il vicepremier Antonio Tajani. Stessa dedicada parte del ...... il centrodestra incassa il terzo successo elettorale in tre mesi, in. A trionfare è ... A più di metà delle schede scrutinate, Roberti (appoggiato, oltre che da FdI, Lega e FIdagli ...Il campo largo di Conte, Schlein e Fratoianni non ha funzionato e dopo le vittorie in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia - Giulia, la coalizione di centrodestra si confermain. Il candidato di Forza Italia, Francesco Roberti, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Udc, vince con un vantaggio netto; quando le sezioni scrutinate sono ancora 135 su 393 il ...

La destra ha vinto anche le regionali in Molise Il Post

Tra questi c’è un interessante convegno in programma questa sera, lunedi 29 maggio, alle 20,30 a Chieri. Per questo alcune forze politiche, ma anche formazioni civiche programmano attività e incontri.Vince il centrodestra con Roberti, mentre fallisce il test dell'abbraccio Conte-Schlein (a causa del crollo grillino). Fratelli d'Italia prima forza con il 18 per cento ...