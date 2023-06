America’s Cup | Luna Rossa vola sulle acque di Cagliari | “Costruire una barca nuova e veloce” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023)si sta concentrando su una serie di manovre durante gli allenamenti in corso di svolgimento a. L’equipaggio dello skipper Max Sirena sta studiando attentamente il sistema di foiling ed è all’opera per avere il pieno controllo dello scafo, le operazioni per acquisiare la massima manovrabilità del mezzo sono nel pieno del loro svolgimento. I recon, ovvero gli osservatori ufficiali che stanno seguendo il lavoro del sodalizio italiano (da questa edizione non si possono più utilizzare “spie” personalizzate), hanno apertamente elogiato il lavoro di Marco Gradoni e James Spithill, impegnati al timone durante l’ultima sessione, accompagnati dai flight controller Andrea Tesei e Umberto Molineris oltre che che da Nicholas Brezi e Margherita Porro. Matteo Plazzi,Prada Pirelli Rules ...