Alunni promossi dopo avere sparato pallini ad aria compressa contro la prof | interviene il ministero

(Di martedì 27 giugno 2023) È tutt'altro che conclusa la vicenda degli studenti della scuola Viola Marchesini di Rovigononostante abbiano ferito la loro insegnante MCristina Finatti conadin aula per diventare famosi sui social. L'episodio era accaduto a ottobre e in conclusione...

...i ragazzi che avevano sparato con una pistola ad aria compressa contro la prof sono stati... secondo cui la condotta degliva valutata in base al comportamento tenuto in aula e concorre ...Tuttavia, a otto mesi di distanza dai fatti, gli scrutini di classe hanno stabilito che due dei tredebbano essere. Unico bocciato il ragazzo che aveva portato in classe la pistola. ......polemiche in questi giorni dopo che i due ragazzi responsabili dell'aggressione sono stati... La scena è stata ripresa da alcunied è stata poi diffusa in alcune chat, tanto da diventare ...

Studenti promossi con 9 in condotta dopo aver sparato alla docente, Valditara: “Si riconsideri la decisione, la preside convochi il Consiglio di Classe” Orizzonte Scuola

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato, in un comunicato, come si procederà nel caso relativo alla decisione di promuovere gli alunni responsabili dell’aggressione, ...I due alunni promossi avevano sparato pallini una professoressa. Sul voto in condotta scende in campo il Codacons, che presenta un esposto in Procura e minaccia un… Leggi ...