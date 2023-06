Alluvione | generale Figliuolo nominato commissario per l’emergenza

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina delFrancesco Paoloper l'emergenza dopo l'in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Sul suo nome si è trovata l'intesa nella maggioranza. In un primo momento era stato fatto il nome del presidente emiliano Stefano Bonaccini, ma questa ipotesi è tramontata.Nominandocomeil governo "sceglie un modello centralistico" ha detto lo stesso governatore dell'Emilia Romagna, pur aggiungendo di avere "collaborato bene" con ildurante la pandemia. Per la capogruppo al Senato di Azione-Italia Viva Raffaella Paita, quella di"è un`ottima nomina, una persona di grandissima competenza... e siamo certi chesvolgerà ...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina delFrancesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'che a inizio maggio ha colpito l' Emilia ...Nonostante la polemica e l'evidente irritazione, Bonaccini ha ribadito la disponibilità a collaborare con ilper la ricostruzione delle zone messe in ginocchio dall'di due mesi fa: ...Il Consiglio dei ministri ha scelto ilFrancesco Paolo Figliuolo per il ruolo di commissario per la ricostruzione dopo l'che a maggio 2023 ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Nel Paese ce ne sono già ...

Il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia-Romagna Corriere Roma

Il Cdm ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna.Tra i principali elementi: tempi certi sulla durata, una struttura di supporto al commissario, un fondo per la ricostruzione ...