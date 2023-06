Alluvione Emilia Romagna | Musumeci | Figliuolo commissario per la ricostruzione

(Di martedì 27 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2023 "Per lain, nelle Marche e in Toscana, il presidente del Consiglio ha comunicato il nominativo che è quello del noto generale", le parole del ministronel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Trovata l'intesa nella maggioranza sul nome del generale dell'esercito Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'che ha colpito l'- Romagna e parte di ...Per far fronte ai danni dell'che ha colpito e messo in ginocchio a inizio maggio l'Romagna e parte di Marche e Toscana, il governo riunito in Consiglio dei Ministri ha designato questa sera il generale Francesco ...Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, in qualità di commissario per la ricostruzione dopo l'che a maggio ha devastato l'- Romagna. Sul ...

In Romagna si cerca di capire quanto inquinamento abbia lasciato l’alluvione Il Post

