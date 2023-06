Alluvione e commissario | una sfida di sgambetti A cominciare da Figliuolo e Bertolaso | i nomi in pole

(Di martedì 27 giugno 2023) Più che la ricostruzione post -sembra una challenge per lo sgambetto più fastidioso. E insidioso. Con buona pace delle 21 mila aziende agricole per circa 41 mila addetti che sono ferme ...

La motivazione sarebbe che l'ha riguardato tre regioni, oltre la Romagna anche le Marche e la Toscana. Quindi non si può nominareil Presidente di una sola regione. Argomento ......e di prendere decisioni tempestive sulper la gestione della ricostruzione. Il Comune di Mercato Saraceno, come tutte le altre amministrazioni comunali interessate dall', ha ......nuovi fondi gli interventi si bloccheranno e l'appello perchè venga nominato subito un. ... nella sua relazione davanti al consiglio provinciale aperto di ieri per parlare dell'. "L'...

Commissario per alluvione, domani la nomina: i nomi e gli ultimi 'sondaggi' il Resto del Carlino

La settimana di passione per Giorgia Meloni e il governo. Inizia oggi pomeriggio con il Consiglio dei ministri e il dossier alluvione. Prosegue domani con l’informativa al Parlamento prima del Consigl ...Oggi la nomina in consiglio dei ministri, dopo gli attriti tra Meloni e Salvini. Bonaccini: «Sbloccare subito i fondi» ...