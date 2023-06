(Di martedì 27 giugno 2023) In commissione Ambiente al Parlamento europeo Ppe, destre e parte dei liberali votano contro la proposta di legge sul ripristino della natura, che ha l’obiettivo di riabilitare gli ecosistemi entro il 2030 eliminando il 10% dei terreni agricoli. Scontro con i socialisti: “Questo è trumpismo europeo!”. La replica: “Basta dipendere dai Verdi”

Un seggio sicuro e un altro ancora in forse per i, lista centrista fortemente radicata sul ...speranza di arrivare al quorum del 5% e quindi entrare in Consiglio regionale la lista...E si tratta del terzo stop, dopo che un'analogatra, parte dei liberali e i sovranisti di entrambi i gruppi - sia i Conservatori e riformisti di Giorgia Meloni che Identità e ......02%), Movimento 5 Stelle (7,09%),Verdi - Sinistra (4,75%), Gravina Presidente (4,19%), ... Forza Italia (12,00%), Lega (5,99%), Udc (3,54%), Roberti Presidente - Noi Moderati (7,48%),...

Alleanza Popolari-Sovranisti, prova tecnica riuscita. Bloccato un altro pezzo di Green Deal (di A. Mauro) L'HuffPost

In commissione Ambiente al Parlamento europeo Ppe, destre e parte dei liberali votano contro la proposta di legge sul ripristino della natura, che ha ...Il dopo Berlusconi è già iniziato. Chi è in grado di utilizzare la comunicazione efficacemente con un linguaggio che si avvicina al popolo, di costruire consenso e un progetto unitario, se vorrà, di p ...