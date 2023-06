Alleanza Pd-M5s | Orfini | “Conte restio a salire sul palco con Schlein in Molise Se vuole costruire un progetto coi dem | deve farlo con convinzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) “Quando si sta in coalizione insieme, non bisogna aver timore di esserlo, perché se si combatte insieme per una sfida si può anchesullo stesso. Questa è la posizione che il Pd ha sempre avuto, mentre mi sembra che il presidentesia stato un po’ piùin questo senso. Mi permetto di dire che questo atteggiamento non paghi elettoralmente, perché il M5s non sta avendo grandi risultati. Se sipartecipare alla costruzione di unalternativo alla destra, lo sifare con, cercando di capire che prima di tutto bisogna opporsi alla destra e non al Pd“. È la frecciata che il deputato del Pd Matteo, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, indirizza a Giuseppe ...