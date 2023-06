Allarme nei mari calabresi per il pesce scorpione | specie aliena velenosa anche per l’uomo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 giugno 2023) Avvistati nelle acquedue esemplari diPterois miles,originaria del Mar Rosso, il primo catturato pochi giorni fa in località ‘Le Castella’ (KR) da pescatori professionisti alla profondità di circa 24 metri, il secondo avvistato e fotografato in data 25 giugno durante un’immersione ricreativa lungo le coste dina di Gioiosa Ionica (RC), da un subacqueo a circa 12 metri di profondità. E’ quanto fa sapere Ispra in una nota. Gli avvistamenti delin Calabria Gli avvistamenti – si legge – sono stati prontamente segnalati a Ispra, alla Capitaneria di Porto di Crotone e al progetto AlienFish dell’Ente Faunana Mediterranea, coinvolti insieme al Cnr-Irbim (Istituto per le ...