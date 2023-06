Alfa Romeo protagonista a Le Mans Classic

Un'ottima opportunità per, quattro volte vincitrice della gara, per presentare alcuni dei fantastici modelli che hanno segnato le tappe della straordinaria avventura sportiva della marca, ...nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con tanti nuovi modelli. L'obiettivo sarà quello di conquistare preziose quote di mercato a livello globale diventando un brand premium di fama ...Sogni una sportiva con telaio in carbonio, ma di4C (qui la prova) non ne fanno più Costruiscitela da solo, meglio dell'originale. Lo specialista inglese Dash - CAE , già fornitore della Formula 1, lancia sul mercato una scocca in ...

Le auto più problematiche: Alfa Romeo è in netto miglioramento, Tesla è penultima - News Automoto.it

TORINO (ITALPRESS) – Dal 29 giugno al 2 luglio sul mitico circuito della 24 Ore si terrà l’11a edizione della Le Mans Classic. Questo imperdibile evento del mondo delle gare delle auto d’epoca offre a ...Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con tanti nuovi modelli. L’obiettivo sarà quello di conquistare preziose quote di mercato a livello ...