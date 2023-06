Alessia Pifferi | la polizia | “Lasciava la figlia sola a casa e usciva in limousine da 500 euro a notte”

(Di martedì 27 giugno 2023) Continua il processo a carico di, la 38enne imputata dell’omicidio delladi 18 mesi. Durante l’udienza in tribunale a Milano, sono emersi nuovi dettagli sullo stile di vita della donna, accusata di aver lasciato morire la bimba di stenti, a luglio dello scorso anno. La, ha spiegato Marco Calì, capo della squadra mobile, ha ricostruito i movimenti dell’imputata nei giorni precedenti la tragedia, tramite l’analisi delle telecamere presenti nella zona dell’abitazione dia Milano e in quella del compagno a Leffe, in provincia di Bergamo. Secondo quanto emerso,si era spostata diverse volte dalladel compagno usando sempre taxi privati, spendendo per ogni corsa circa 300. Gli agenti hanno anche ...

