Alessia Pifferi | il testimone | ' Diana sola in casa | la madre usciva in limousine da 500 ero' La bugia sul battesimo

Nuovi dettagli sul caso dell' omicidio della piccola Diana , la bambina di 18 mesi morta di stenti nella sua culla la scorsa estate, abbandonata in casa da sola dalla madre. Durante l'udienza in tribunale a Milano che vede la 38enne accusata di omicidio volontario pluriaggravato, il capo della squadra mobile, Marco Calì, ha fornito nuovi elementi sullo ...Nuova udienza al tribunale di Milano per il processo ad, la 38enne accusata di omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi, la scorsa estate. Davanti alla corte d'Assise di Milano presieduta da Ilio ...Udienza in Corte d'Assise per il processo ad, la donna accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo. La bambina era stata lasciata a casa da sola per sei giorni. La ...

Alessia Pifferi in tribunale a Milano: nuova udienza per la madre disumana IL GIORNO

Udienza in Tribunale a Milano per il processo alla donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana: la ricerca continua di soldi e le menzogne ...Nuovi dettagli sul caso dell'omicidio della piccola Diana, la bambina di 18 mesi morta di stenti nella sua culla la scorsa estate, abbandonata in casa da sola dalla madre Alessia ...