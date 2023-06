Alessia Pifferi e la ricerca spasmodica di soldi in prestito | Servono per Diana e poi noleggiava limousine

(Di martedì 27 giugno 2023) Dalle analisi delle chat di«è emersa una gestione molto superficiale della bambina che mal si conciliava con il suo stile di vita». Lo ha detto il primo dirigente della Polizia, Marco Calì , capo della Squadra mobile di Milano, testimoniando nel processo a carico della donna di 37 anni imputata per l’omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi, abbandonata per...

spendeva molto, per se stessa: taxi, abiti, scarpe. Mentre a casa, la piccola Diana di un anno e mezzo, restava da sola, senza una vicina o una baby - sitter che si occupasse di lei. ...Nuova udienza al tribunale di Milano per il processo adNuova udienza al tribunale di Milano per il processo ad, la 38enne accusata di omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi, la ...AGI - Dalle analisi delle chat di'è emersa una gestione molto superficiale della bambina che mal si conciliava con il suo stile di vita'. Lo ha detto il primo dirigente della Polizia, Marco Calì, capo della Squadra ...

Bimba morta di stenti: "Alessia Pifferi la lasciava sola e usciva in limousine" TGCOM

MILANO - Dalle analisi delle chat di Alessia Pifferi "è emersa una gestione molto superficiale della bambina che mal si conciliava con il ...Per l’avvocato difensore, nell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Milano “tutti hanno cercato soprattutto di tutelare se stessi, più che la madre. Oggi qui una galleria degli orrori”.