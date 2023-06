Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? La foto che insinua il dubbio

Al momento, invece, risulterebbero quasi "intoccabili"ed Emanuel Lo per la danza, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto. © RIPRODUZIONE VIETATACon Alessandro, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini (che avrebbe addirittura detto "no" alla ... Tra nomi da sogno come Emma Marrone eAmoroso, non è da escludere anche un ritorno (...Quest'anno, al banco dei prof abbiamo visto sfidarsi Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per quanto riguarda il canto e, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo. Gli screzi ...

Alessandra Celentano ha un fidanzato Una foto insinua il dubbio Novella 2000

Il ballerino di Amici si è trovato coinvolto in una scenata di gelosia avvenuta per strada. La gente che ha assistito è rimasta interdetta.Mercoledì 5 Luglio 2023 si celebra un evento al Teatro di Verdura di Palermo. “La storia di un grande sogno, dal 1973”: 50 anni sulle punte di Nancy Cannilla. Ospiti d’eccezione saranno Kastirina Maij ...