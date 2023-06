Alatri Omicidio Thomas Bricca | scatta una rissa sul luogo del delitto in località Girone

(Di martedì 27 giugno 2023)– Nello stesso posto, con gli stessi protagonisti: lo scrivono i carabinieri nella relazione di servizio inviata al Procuratore della Repubblica di Frosinone. In questa informativa spiegano che tra i partecipanti allascatenatasi lo scorso fine settimana adnello stesso posto in cui il 30 gennaio è stato assassinato il 19enneL'articolo Temporeale Quotidiano.

...ingestibile - scrive - . Qualsiasi cosa succeda vi riterremo direttamente responsabili. I nostri ragazzi sono in pericolo ora basta, intervenga il ministro. Giustizia per Thomas'.

Alatri, nuova rissa per Thomas Bricca: gli indagati del suo omicidio si presentano al bar dove è morto TGCOM

Il primo cittadino Maurizio Cianfrocca risponde alle polemiche: «Non sto dormendo come qualcuno dice ma sto facendo quanto è nelle mie possibilità» ..."I nostri ragazzi sono in pericolo" il grido d'allarme dello zio del 19enne ucciso con un colpo di pistola la sera del 30 gennaio scorso ...