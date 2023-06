Alaba | «Nello spogliatoio parliamo di moda | dopotutto siamo 20 ragazzi in una stanza»

(Di martedì 27 giugno 2023) La Sueddeutsche intervista il difensore del Real Madrid David. Il tema della conversazione è la, con commenti disui colleghi che si vestono meglio, sugli abiti indossati dai calciatori e sui viaggi degli stessi durante la settimana della. A partire da quello di Serge Gnabry che per essere andato alla settimana delladi Parigi, a gennaio, ha avuto non pochi problemi con la dirigenza del Bayern. Adè stato chiesto se il Real Madrid è più morbido nel tollerare la passione per ladei propri giocatori. Risponde: «Ad essere onesti, non ho mai parlato con il nostro presidente o con l’allenatore della settimana della, ma penso che a loro stiano benissimo». Perché i calciatori sono così interessati ...

...a domicilio la Svezia per tre a zero grazie a una straripante tripletta di Romelu Lukaku... AUSTRIA: Schlager A., Posch S., Lienhart P.,D., Wober M. (dal 1 st Mwene P.), Wimmer P. (dal 15 ......a domicilio la Svezia per tre a zero grazie a una straripante tripletta di Romelu Lukaku... AUSTRIA: Schlager A., Posch S., Lienhart P.,D., Wober M. (dal 1 st Mwene P.), Wimmer P. (dal 15 ...

Alaba: «Nello spogliatoio parliamo di moda, dopotutto siamo 20 ... IlNapolista

E con le nuove sneakers Triple Stitch™ ci porta con un salto al cuore della sostenibilità del brand italiano Siamo abituati a vedere i nostri corpi tutti allo stesso modo. Così come su campo di calcio ...Il centrale del club spagnolo e capitano dell'Austria ha speso belle parole per il suo connazionale, trattato dal Napoli per il dopo-Kim.