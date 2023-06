Al Viminale dichiarazione d’intenti per la lotta all’antisemitismo nel calcio

(Di martedì 27 giugno 2023) Firmata alunaper l’impegno nellacontro l’antisemitismo in Serie A Ilitaliano prende una posizione netta contro l’antisemitismo. In mattinata alsi è tenuto l’incontro in cui si è firmata una. Tra i firmatari c’erano Andrea Abodi, Ministro dello Sport, Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, Giuseppe Pecoraro, coordinatore nazionale per lacontro l’antisemitismo. Di seguito le loro parole. ABODI – «Questa è una tappa di transito di un percorso operativo. Vogliamo dare seguito alle parole passando ai fatti. Bisogna superare qualsiasi equivoco sull’impegno, i contenuti che abbiamo inserito in questadi intenti, ...

E' questo l'obiettivo dellad'intenti per la lotta all'antisemitismo nel calcio firmata aldal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dal ministro dell'Interno, ...Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante l'incontro alnel corso del quale è stata sottoscritta unad'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel ......per i calciatori di indossare la maglia numero 88 tra le previsioni contenute nelladi intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi (martedì 27 giugno) alcon ...

Oggi al Viminale la firma della dichiarazione d'intenti per la lotta ... Ministero dell'Interno

C'è anche il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 tra le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con ...Il ministro dell'Interno inserisce una norma nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta al Viminale.