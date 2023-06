Al-Khelaifi | perquisito l’ufficio dell’avvocato nell’indagine sul sequestro di Tayeb Benabderrahmane in Qatar 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 giugno 2023) A Parigi sono stati perquisiti gli uffici di Rachida Dati, avvocato e sindaco del settimo arrondissement, nonché portavoce di Nicolas Sarkozy alle elezioni presidenziali del 2007 e di altri due avvocati, Olivier Pardo e Francis Szpiner, quest’ultimo legale di Al-, presidente del Psg. Le perquisizioni, scrive L’Equipe, sono legate alle indagini suldiin Qatar. Il quotidiano francese scrive: “afferma di essere stato sequestrato e torturato in Qatar per diversi mesi nel 2020. Secondo il suo racconto consegnato ai media e alla magistratura,avrebbe riacquistato la libertà all’epoca solo in cambio di documenti compromettenti in suo possesso sulla squadra di calcio della ...