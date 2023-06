I massimi dirgenti dell'Al -si trovano a Parigi per convincere Verratti ad abbracciare il loro ...il Milan che ha messo le mani su Ruben Loftus Cheek per 15 milioni. E non finisce qui: i ... Infine due allenatori italiani verso l'Arabia Saudita: accordo in arrivo tra l'Al -e Rino ...... in quest'ordine: Al - Ittihad (squadra campione); Al - Nassr; Al -. La quarta, l'Al - Ahli, ... La Francia hail malumore di tutta Europa sostenendo l'Arabia Saudita piuttosto che la ...

“Al-Hilal scatenato: a Parigi per il colpo Verratti“ Corriere dello Sport

I vertici del club saudita, secondo l'Equipe, cercano di convincere il centrocampista italiano dopo aver ingaggiato Koulibaly ...Tutto è partito dal sito arabo Sport360 Saudi, che ha lanciato la super bomba di mercato : in Arabia Saudita sono sicuri che Massimiliano Allegri sia a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’ ...