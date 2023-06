AIR Campania | in arrivo nuovi bus per un valore di 60 milioni | soddisfatto Acconcia

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«È una giornata storica per AIR. L’esecutivo di De Luca sta facendo uno sforzo gigantesco per rendere il TPL campano sempre più competitivo, trasformandolo in un modello sul piano nazionale. Il lavoro del presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, e del direttore generale di Acamir, Maria Teresa Di Mattia, stanno permettendo di rispettare i tempi della programmazione, garantendo concretamente il cambio di passo al trasporto regionale. Efficienza ed efficacia sono le direttrici sulle quali la Regione si sta muovendo e rispetto alle quali si stanno raggiungendo, uno dopo l’altro, gli obiettivi prefissati che puntano a garantire la qualità del servizio ai viaggiatori». È il commento dell’amministratore unico di AIRal piano di investimento della Regioneda 220 ...

All'AIR Campania in arrivo nuovi bus su strada per 60 milioni Nuova Irpinia

