(Di martedì 27 giugno 2023) L'approvvigionamento energetico in media rappresenta oltre il 20% dei costi variabili a carico delle aziende I dettagli del bando In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il ministero dell'...

Un miliardo di euro alle imprese agricole per installare il fotovoltaico in azienda. Ilpuò arrivare al 80% della spesa. Si finanziano anche gli accumulatori (fino a 100mila .... ......di Sorano crediamo fortemente nella responsabilità sociale d'impresa e nel dare un... gusto e qualità 26 Giugno 2023 Energia, Coldiretti Toscana: via libera bandosu diecimila ......) nella Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica". Contributi al Fotovoltaico su tetti agricoli 80% di...

Agrisolare: contributo di 30mila euro per le colonnine Vaielettrico.it

Decreto Parco Agrisolare 2023: contributi a fondo perduto per il Fotovoltaico sui tetti Fotovoltaico sui tetti agricoli 2023: via libera da Commissione Europea al nuovo Decreto Parco Agrisolare, un ...Firmato il nuovo bando del Ministero dell’Agricoltura Parco Agrisolare 2023. Con un stanziamento di fondi PNRR da quasi un miliardo di euro, concede contributi a fondo perduto fino all’80% per la ...