Aggredisce la compagna in un locale | in manette

La situazione ha iniziato a precipitare quando il 50enne ha afferrato un coltello per attaccare l'ex. Lei, però, è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto contattando il 118. La vittima ...Botte e costole rotte: ma dice di essere caduta dalla bici Stalking, minacce e registratore digitale nella borsetta della ex Picchia ladavanti alla figlia ei carabinieri ......è un 40enne marocchino arrestato dai militari della Sezione Radiomobile in quanto ha violato le disposizioni della misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex,...

Milano: arrestato un uomo che ha aggredito la compagna in un locale ilGiornale.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Lui non accettava più la gravidanza di lei. Una storia agghiacciante. Una donna incinta è stata aggredita dal compagno. Lei, al settimo mese, si è resa conto che lui la ...