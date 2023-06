Aggiornamento urgente per iPhone | ecco cosa succede

(Di martedì 27 giugno 2023) La Apple ha rilasciato una nuova versione per milioni di utentie degli altri prodotti per contrastare il rischio hacker:il dettaglio delle problematiche

Apple ha pubblicato giovedì scorso un aggiornamento per milioni di utenti di iPhone dopo aver scoperto due falle di sicurezza. Cupertino ha avvertito che è necessario scaricare l'ultima versione di iOS 16, chiamata iOS 16.5.1, per proteggersi da due vulnerabilità.

La Apple ha rilasciato una nuova versione per milioni di utenti iPhone e degli altri prodotti per contrastare il rischio hacker: ecco il dettaglio delle problematiche ...Cupertino ha avvertito che è necessario scaricare l'ultima versione di iOS 16 per proteggersi da due vulnerabilità. La Russia accusa gli Usa ...