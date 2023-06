Ag Torreira | 'C'è l'offerta della Lazio | venerdì incontrerò il Galatasaray'

(Di martedì 27 giugno 2023) Lucasè un obiettivo: l'ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina può tornare presto a giocare in Serie...

L'offerta della Lazio è di 12 milioni di euro. Lucas Torreira è felice qui, ma è sempre stato interessato al campionato italiano. Se le condizioni sono favorevoli, può andare alla Lazio", ha detto al ... la scorsa stagione in prestito al Groningen 16.30 - Tutto fatto per Volpato e Missori: accordo totale tra Roma e Sassuolo ( GLI AGGIORNAMENTI ) 15.10 - Prima offerta della Lazio per Torreira, ...

Calciomercato Lazio | Torreira, l'agente rivela le cifre dell'offerta: "Venerdì..." La Lazio Siamo Noi

Claudio Lotito, presidente della Lazio, vorrebbe regalare a Maurizio Sarri un pupillo dell'allenatore: Lucas Torreira.