Ag Jorginho | «Lazio? Non so se hanno i soldi per pagarlo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Joao Santos, agente di, ha parlato del futuro del centrocampista italo-brasiliano dell’Arsenal. I dettagli Joao Santos, agente di, ha parlato ai microfoni di TVPlay del futuro del centrocampista dell’Arsenal. PAROLE – «sta molto bene all’Arsenal, ha un campionato molto importante da giocare e a inizio agosto c’è il Community Shield. Non c’è nessuna trattativa con la. Non so seper pagare il calciatore, ma questo non è il discorso. Il tema è chiaro: il progetto per il prossimo anno è stare all’Arsenal che può diventare la squadra più importante d’Inghilterra. Il mister Arteta è il top in Premier League, capisce il calcio moderno come nessuno e, ovviamente, uno comesi sposa molto bene con lui». LEGGI ALTRE ...