Ag Hermoso | 'Juve? Ecco come stanno le cose'

Calciomercato Juventus, il difensore può lasciare subito e non vorrebbe continuare in Spagna: tutti i dettagli dell'operazione Come confermano dall'indiscrezione spagnola, direttamente da '...A leggerla così, Mariodell' Atletico Madrid sembra poter rispondere a tutte le caratteristiche necessarie per il colpo in difesa che lasta studiando. Sempre che riesca a sbloccare le ...... alla Continassa si penserà seriamente al suo addio ed in caso di partenza sono due i nomi che piacciono maggiormente: uno è quello di Pau Torres del Villarreal, l'altro è quello di Mario, ...

ESCLUSIVA TJ - Idea Hermoso, ma il suo agente smentisce: "Nessun contatto con la Juventus" Tutto Juve

Nella lista dei possibili sostituti di Gleison Bremer, qualora il centrale della Juve dovesse esser ceduto, è spuntato fuori anche quello di Mario ...La Juventus è al lavoro per migliorare la rosa in previsione della prossima stagione. La prima esigenza è tuttavia quella di alleggerirla cedendo quei giocatori che appesantiscono il bilancio e che ha ...