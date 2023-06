“Addio | ci siamo visti solo pochi giorni fa” Mara Venier colpita da un nuovo dolore

(Di martedì 27 giugno 2023)immenso per, costretta a fare i conti con unlutto che le ha reso molto triste la giornata. La conduttrice televisiva è statada una grave perdita solamente alcune settimane fa, quando ha dovuto direal genero Pier Francesco Forleo. E ora undecesso l’ha sconvolta e ne ha voluto parlare con i suoi follower su Instagram, dove ha postato un’immagine in compagnia di questa persona che purtroppo non c’è più. In questa bellissima immagine di commiato c’è anche il marito Nicola Carraro, che anche lui conosceva colui che è purtroppo scomparso nelle scorse ore.è stata subito rincuorata dai suoi fan per quest’altro lutto improvviso, anche se ovviamente in questi casi le parole non ...

E' stata una stagione lunga e bellissima, nella quale ciprodigati per riportarvi alla ...come sono andate le vite di alcuni tra i nostri beniamini e di altre meteore del pallone dopo l'al ...Operazione che non rimanderà semplicemente la questionedi un altro anno, ma che permetterà a ... La storia non è finita, abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco epronti a ......di meritate vacanze e ogni tanto pubblica qualche scatto che delizia i suoi numerosi fans (a ... Complimenti Theo!' Nel frattempo il Milan di Theo Hernandez è scatenato sul mercato: l'a ...

Livorno, addio all'attore Maurizio Ieri: aveva recitato anche in “Don ... Il Tirreno

FIAT non produce più auto grigie da oggi. La decisione è stata presa per esaltare il ruolo dei colori nella vita, esprimendo lo stile di vita italiano e ribadendo il valore della Nuova Dolce Vita del… ...Calciomercato Juventus, addio Conte: destinazione scelta per il salentino che ormai è lontano dal ritorno in bianconero ...