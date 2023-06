Adana Demirspor | scelto il successore di Montella | è un ex Milan e Barcellona

Patrick Kluivert sarà il nuovo allenatore dell ', club turco che fino alla fine della stagione aveva in panchina Vincenzo Montella . Anche l'olandese è una vecchia conoscenza del nostro campionato, avendo vestito la maglia del Milan,......- Santa Coloma (AND) Gruppo 2 Hapoel Beer - Sheva (ISR) vs Panevezys (LTU) - Milsami Orhei (MDA) Vorskla Poltava (UKR) vs DAC Dunajská Streda (SVK) - Dila Gori (GEO) CFR Cluj (ROU) vs...... l'ex attaccante tra i più prolifici della serie A , che ha chiuso appena una settimana la sua esperienza sulla panchina club turco dell'. Montella stamane ha fatto tappa presso la ...

Dalla Turchia - L'Adana Demirspor ha scelto il successore di Montella: è Patrick Kluivert TUTTO mercato WEB

La squadra truca ha scelto chi siederà sulla panchina dopo l'allenatore italiano e sarà un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato ...L’Udinese dialoga col Fenerbahçe che offre solo 6 milioni ma può garantire una percentuale sulla futura vendita. Il difensore allo scoperto: «Non tradirò, ma ...