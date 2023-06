Accuse Mourinho a Chiffi | decisione Tribunale Federale Nazionale rinviata a domani

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) L’udienza di questa mattina davanti alper il deferimento di José, dopo leall’Aia e all’arbitro, si aggiorna a. Procurae Roma, infatti, stanno continuando a lavorare sul patteggiamento che eviterebbe la squalifica dello Special One con ladel Tfn dunque. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio quando, al termine di Monza-Roma, Josèsi scagliò in conferenza stampa contro l’arbitro della gara, il signor Danieledella sezione di Padova: “Questo risultato si adatta al peggior arbitro che ho avuto in carriera e ne ho avuto tanti di scarsi – disse il portoghese – ...