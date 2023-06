(Di martedì 27 giugno 2023) Roma – Un apposito disciplinare definirà “le modalità con le quali, al verificarsi di, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l’interruzione delle competizineo calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi dell’interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display”. Lo prevede la dichiarazione di intenti per la lotta contro l’smo sottoscritta oggi altra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’smo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele Gravina. (fonte Ansa) Il Faro online il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le ...

...della dichiarazione d'intenti per la lotta all'antisemitismo nel calcio firmata aldal ... Undal "grande valore simbolico e non solo, per il mondo dello sport, per i valori che incarna ......della dichiarazione d'intenti per la lotta all'antisemitismo nel calcio firmata aldal ... Undal "grande valore simbolico e non solo, per il mondo dello sport, per i valori che incarna ......di questo, risolvendo anche ogni dubbio circa la refrattarietà del mondo dello sport su questo tema". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante l'incontro al...

Accordo Viminale-Figc: stop alla partita se ci sono cori antisemiti Il Faro online

Il provvedimento è stato inserito all'interno della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta il 27 ...Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Combattere l’antisemitismo nel calcio per estirpare un fenomeno ancora troppo presente negli stadi italiani. E’ questo l’obiettivo della dichiarazione ...