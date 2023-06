Acciaio e Cotone | nuove sperimentazioni al monastero del Carmine

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 giugno 2023) Bergamo. Il Teatro tascabile di Bergamo, insieme ad HG80 impresa sociale e all’associazione Contemporary Locus, coltiva da anni con ambizione e determinazione il progetto “” per creare un ambiente dedicato alla produzione artistica e teatrale, affidando un bene culturale di proprietà comunale, ovvero l’exdel, ad un ente privato che si sta occupando della sua riqualificazione per rafforzare l’identità del luogo. “Il mio maestro diceva che bisogna trovare il proprio punto di forza, come una palla d’che sta al centro. Il mio maestro diceva che la palla d’è ricoperta d a uno strato di, e poi da un altro strato di… che è insomma, qualcosa di soffice che solo nel suo centro profondo nasconde ...