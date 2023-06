Accadde oggi | 27 giugno | Jacquet | Borgonovo ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 27 giugno 2023) 27edPoteva essere il primo portiere a festeggiare la Coppa dei Campioni. Anzi, lo è stato, per alcuni minuti…avrebbe festeggiato novant’anni René, che con lo Stade Reims conquistò un campionato e una Coppa di Francia. Compie i settanta Alessio Tendi da Fiesole, sei stagioni con la Fiorentina, una al Bari, una al Como e due alla Pistoiese: in un giorno che nella storia della Viola (e non solo) significa il decennale dalla morte di Stefano. Il 271973 Beppe Chiappella si sedeva per l’ultima volta sulla panchina del Napoli. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.