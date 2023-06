Accadde oggi | 27 giugno 1980 | l’indimenticato disastro di Ustica

1980: Bob Marley e i Wailers si esibiscono allo stadio San Siro di Milano davanti a una folla di centomila spettatori. Avanti TAGS 27 giugno , Bob Marley , Michael Jackson La fotografia dell'articolo ...Prima circumnavigazione in solitario del globo, strage di Ustica, viene clonato un topo. 1721 - Il medico inglese Zabdiel Boylston adotta per la prima volta la tecnica della ...La sostituzione di quell'insegna offende pertanto la sensibilità di chi ancoraha memoria di cosaa padri, nonni, amici, ridotti in schiavitù dall'occupante tedesco. Certi dell'...

Almanacco | Lunedì 26 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

"Una "casetta rossa dei libri" inaugurata da pochi mesi a Barberino di Mugello è stata vandalizzata. L'amarezza per l'accaduto potrebbe frenare lo sviluppo dell'iniziativa di bookcrossing." ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...