A Roma è caos rifiuti e trasporti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Pd esulta per l’endorsement del presidente brasiliano Lula alla candidatura diall’Expo 2030 ma i dem, presi dall’entusiasmo, forse non si rendono conto della città che, in caso di vittoria, i turisti di tutti il mondo si ritroveranno di fronte, cona singhiozzo e cumuli diai bordi delle strade, fronti, entrambi, su cui non si vede all’orizzonte nessun miglioramento. E a dirlo non sono i cittadini, né le opposizioni, o almeno non solo, ma la Cgil die Lazio che in un rapporto realizzato insieme a Federconsumatori attesta che “la situazione non è delle migliori”. Sulla spazzatura, dunque, nessun passo in avanti, come chiunque può facilmente accorgersi facendo un giro tra le strade di. I sindacati si sono stancati di difendere Gualtieri. Lettera-denuncia: “Nessun ...