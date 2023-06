A Pompei spunta l’affresco con la pietanza che sembra una pizza | “È un dono ospitale”

(Di martedì 27 giugno 2023)una, quello che si vede su un dipintoano di 2000 anni fa, ma ovviamente non lo può essere, a rigore, dato che mancavano alcuni degli ingredienti più caratteristici, ovvero pomodori e mozzarella. Tuttavia, come risulta da una prima analisi iconografica di un affresco con natura morta, emerso in questi giorni nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10 della Regio IX a, ciò che era rappresentato sulla parete di un’antica casaana potrebbe essere un lontano antenato dellamoderna, elevata a patrimonio dell’umanità nel 2017 in quanto “arte tradizionale deliolo napoletano”. “Si tratta di un affresco di una tipologia molto diffusa, quello dei doni ospitali” ha spiegato il direttore del Parco Archeologico di ...

un serpente, simbolo di prosperità e buon auspicio, tra gli affreschi ritrovati durante i nuovi scavi in corso a, nella Regio IX , in un'area finora inesplorata. 'La scoperta continua', ...

Sembra una pizza, quello che si vede su un dipinto pompeiano di 2000 anni fa, ma ovviamente non lo può essere, a rigore, dato che mancavano alcuni degli ingredienti più caratteristici, ovvero pomodori ...Molto prima della pizza Margherita concepita per la regina di Napoli, c'erano i pizzaioli di Pompei. Niente pomodoro e nemmeno la mozzarella, ingredienti troppo moderni per la ...