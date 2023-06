A Milano il murale con Berlusconi | l’ex leader di Forza Italia si dedica una via nella strada in cui nacque

(Di martedì 27 giugno 2023) Si intitola “Salf-made man” l’ultima opera di Alexsandro Palombo. Ilsi trova in via Volturno, dove è nato Silvio, ae ritraepresidente del Consiglio che con pennello e vernice si intitola da solo una via. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da questa mattina Via Volturno la strada del quartiere Isola didove Berlusconi è nato ed è cresciuto è diventata "Via Silvio BERLUSCONI". Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti". Lo street artist AleXsandro Palombo torna in ...Ha trasposto la sua visione pittorica anche nel campo dell'arte pubblica, attraverso i, la ... Vive e lavora a Bologna,, Berlino, Aix en Provence, Santa Monica e Los Angeles. Nelle sue ...... l' ex area industriale più longeva della città che costeggia la parte terminale di via, quella affacciata verso le Case del Sole. Totalmente sgombro, l'immenso capannone costellato di...

Milano, spunta murale di Palombo con 'Via Silvio Berlusconi' LAPRESSE

Angelina Mango, figlia del cantautore Mango e di Laura Valente e concorrente di Amici di Maria De Filippi dove ha vinto nella categoria Canto, ha calcato il palco del Pride Milano… Leggi ...L'opera è comparsa nella via in cui è nato il Cavaliere a Milano, via Volturno, all'altezza del civico 34. L'artista Palombo è noto per aver raffigurato ...