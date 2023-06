A Milano arriva via Silvio Berlusconi | l' opera dedicata al self-Made Man

...dopo l'addio di Edin Dzeko, passato al Fenerbahce, e in attesa di risolvere la questione Lukaku. Come noto, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per riportare il belga a. Il ...Situazione opposta per il rientro dacon la navetta Freccia da Bologna a Campo di Marte. Il ...anche i problemi legati al treno regionale veloce 4945 che parte da Terni alle 10.09 ea ......pratica solo un prodotto agroalimentare che richiama l'Italia su sette venduti negli States... dalle imitazioni del Parma e del San Daniele alla mortadella Bologna o al salamevenduto in ...

A Milano arriva "Via Silvio Berlusconi", l'opera dedicata al "self ... ilGiornale.it

In attesa dei 10 anni richiesti per l'intitolazione di una strada della città, "via Silvio Berlusconi" prende forma a Milano nell'opera realizzata dall'artista aleXsandro Palombo. A due settimane ...Dopo il successo riscosso a Palazzo Reale di Milano, arrivano a Bologna gli scatti del fotografo Vincent Peters (Brema, 1969), che ha reso immortali celebrities, brand e campagne pubblicitarie in tutt ...