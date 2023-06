A Bergamo è Kusama mania | per soddisfare le richieste altri 10mila biglietti e orari ampliati

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 giugno 2023). In poco più di un mese sono andati esauriti in prevendita i 21.350messi a disposizione per la mostra dell’artista giapponese Yayoi. E pensare che l’allestimento Fireflies on the Water al palazzo della Ragione aprirà al pubblico il 17 novembre 2023 e resterà in Città Alta fino al 14 gennaio 2024. Curata da Stefano Raimondi in occasione diBrescia Capitale Italiana della Cultura 2023, “Le lucciole” rappresenta una delle Infinity Mirror Room più iconiche dell’artista 94enne, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. Per rispondere all’entusiasmo degli appassionati e per soddisfarne la continua richiesta di partecipazione, dal 29 giugno 2023, sono in vendita sul sito gli ultimi 10.000 tagliandi acquistabili online. È stato inoltre necessario ampliare ed ...