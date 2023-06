A Benevento il primo caso di malattia di Lyme | bimba ricoverata dopo la puntura di una zecca

(Di martedì 27 giugno 2023) Ladiin una bambina di quattro anni e mezzo è stata diagnosticata nella Pediatria dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di; si tratta, fanno sapere dall’ospedale, delmanifestatosi nel Sannio. Al momento sembra che in Campania siano stati segnalati pochissimi casi, quasi tutti contratti in altre regioni o fuori nazione da residenti nella regione. La piccola di quatto anni e mezzo, di Guardia Sanframondi, circa 20 giorni prima del ricovero era stata punta da una. Il parassita, che presumibilmente era sulla cute da qualche giorno, è stato rimosso nel P.S.A.U.T. di Cerreto Sannita, con conseguente prescrizione di terapia antibiotica “con macrolide” per sette giorni. Successivamente è comparso sul volto della bambina un “eritema ...

