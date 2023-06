A Bad Homburg Bronzetti affronta Sherif | in palio i quarti live alle 14 in tv

Lucia Bronzetti è impegnata mercoledì pomeriggio nel secondo del "Open" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania. La 24enne riminese di Villa Verucchio , n.65 WTA, sbarazzatasi all'esordio dell'...... in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme aper rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 31enne di Macerata , n.67 WTA, semifinalista nelle ultime due ...Niente da fare per Sara Errani al WTA 250 di. La tennista di Bologna ha raccolto solo due game nel primo set e ha provato a reagire nel secondo. Vanificata l'opportunità di chiudere il ...

Tennis: Bad Homburg; Bronzetti al secondo turno Agenzia ANSA

Lucia Bronzetti è impegnata mercoledì pomeriggio nel secondo del “Bad Homburg Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell’Assia, in Germania. La 24enne riminese di ...Sono cominciati i match di secondo turno nel torneo WTA di Bad Homburg, che vede presente anche la numero uno del mondo Iga Swiatek, che scenderà in campo domani contro la svizzera Jil Teichmann. Inta ...