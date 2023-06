A 23 anni ha già risparmiato 30mila euro | la sua strategia incredibile svelata in 5 semplici passi!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Scopri come una giovane britca è riuscita a risparmiare £ 30.000 grazie ai suoiconsigli per il budgeting. Vanessa Pereira ha condiviso i suoi trucchi per risparmiare denaro, diventando una sensazione di Instagram. Grazie all'insegnamento dei suoi genitori sull'importanza di lavorare e risparmiare, Vanessa ha elaborato alcuni consigli come fare una lista della spesa e attenersi ad essa, evitare di fare la spesa con fame, fare acquisti di abbigliamento in determinati periodi dell'anno e fare la ricerca di mercato in anticipo per trovare i migliori prezzi. Leggi l'articolo per scoprire come è riuscita a raggiungere questo risultato sorprendente! Di cosa parliamo in questo articolo... Una ragazza britca di 23ha£30.000 grazie al budgeting Ha sviluppato ...