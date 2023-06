6 errori da evitare per il tuo barbecue estivo | altrimenti rischi il disastro in cucina!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Con l'arrivo dell'estate, molti di noi sono pronti a cucinare sul, ma è facile commettere. In questo articolo, lo chef capo di Campbells Prime Meat condivide sei consigli per garantire il miglior cibo possibile, tra cui la pulizia accurata della griglia, la pazienza nel cuocere gli hamburger, l'utilizzo di verdure e frutta come contorni, lasciare riposare la carne e sperimentare con tecniche di cottura indiretta. Seguendo questi consigli, potrai offrire un pasto ancora più gustoso ai tuoi ospiti. Di cosa parliamo in questo articolo... Ecco una lista dei principali consigli per grigliare alla perfezione durante l'estate: Pulisci accuratamente la griglia prima e dopo ogni utilizzo Cerca di cuocere cibi in batch invece di tutti insieme Ricorda che verdure e frutta possono essere grigliate in modo delizioso Cerca di non ...