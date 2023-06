Così, Daria Bonfietti, presidente dell'associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, che ha aggiunto: " Anche questosarà quindi l'occasione per chiedere che vengano chiuse ...Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione deldella strage di Ustica, costata la vita a 81 persone che erano in viaggio da Palermo a Bologna la ...Neldella strage di Ustica, Sergio Mattarella è tornato a chiedere a gran voce la verità dei fatti, in un momento in cui si sta provando per l'ennesima volta a intorbidire le acque. "...

Oggi ricorre il 43esimo anniversario della strage di Ustica Corriere di Viterbo

Per il 43esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente Mattarella ricorda le vittime e il bisogno di giustizia per quella tragedia ...Lo afferma il presidente della Repubblica in occasione del 43esimo anniversario della strage costata la vita a 81 persone "Una completa verità non è stata pienamente raggiunta nelle sedi proprie e que ...