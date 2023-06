3 000 le opportunità con Gi Group nei prossimi mesi

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 27 giugno 2023) Gi: la domanda di personale aumenta in vista dell’estate. Diverse quindi le offerte di lavoro per chi è alla ricerca sia di un’stagionale sia di una a lungo termine. Gi, la prima agenzia italiana del lavoro, registra una crescita della domanda di lavoratori per i. Sono infatti ben 3.000 i profili che Gista cercando in vista del periodo estivo. Le posizioni aperte si rivolgono sia a giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o studenti che vogliono approfittare del periodo di pausa dalle lezioni, sia a candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove. Il primo settore a registrare un maggior dinamismo in vista della stagione estiva è l’HORECA, dove Gi...