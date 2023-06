20 soluzioni intelligenti ed economiche per arredare e decorare la nostra casa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 giugno 2023) Avete voglia di qualcosa di particolare perla vostra casa ma non sapete cosa? Oggi vogliamo mostrarvi alcune idee scelte per voi dal web che vi aiuteranno a chiarirvi un po’ le idee. Una carrellata di idee eche daranno un tocco in più alle vostre case. Ottime idee da cui prendere spunto e da poter personalizzare a vostro piacimento! Tavolino da caffè Un tavolino da caffè realizzato interamente con tronchi da ardere  Fonte Porta chiavi minimal Un’idea molto semplice da realizzare, occorrente: un listello quadrato in legno; palline in legno per fai da te; un seghetto alternativo. Fonte Porta coltelli con stuzzicadenti lunghi per spiedini Fonte Idee decorative con tronchi di legno Fonte Specchio grande con dischi in legno Ottimo nell’ingresso o peruna grande ...