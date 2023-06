Ztl Patanè | Entro luglio risposta regione su modifiche proposta

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) . Roma deve raggiungere neutralità climatica2030 – Eugenio, assessore alla mobilità di Roma Capitale ha rilasciato un’intervista a Gli Inascoltabili programma dell’emittente radiofonica New Sound Level di seguito le sue dichiarazioni: “Grande soddisfazione per l’inaugurazione oggi di questa prima stazione a idrogeno a Roma che per noi è importante perché mette un’altra fonte di alimentazione tra le tante che noi abbiamo e che vogliamo implementare per alcuni veicoli che hanno un problema di autonomia, quindi autobus per i mezzi tpl che devono fare lunghi percorsi e per i taxi. L’idrogeno aiuta a fare 600-700 km con lo stesso costo di un pieno di carburante. Un’autonomia piuttosto consistente.” “Ztl nuova fascia verde? È normale che ci siano proteste e critiche nei grandi momenti di cambiamento come sta succedendo in tutte le grandi città ...